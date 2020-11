El día en el que Peter Crouch casi llegó a las manos con Marcelo

Peter Crouch es una figura única del fútbol inglés. Con más de 700 partidos a sus espaldas, todos ellos en el Reino Unido, el ex jugador disputó dos temporadas en el Tottenham Hotspur, época en la que se enfrentó al Real Madrid en Liga de Campeones y casi se peleó con un futbolista de la plantilla blanca.

Para contextualizar, el equipo inglés se enfrentó al conjunto 'merengue' en los cuartos de final de la Champions de 2011, un partido en el que el Crouch fue expulsado en solo 15 minutos por doble amarilla y que él mismo admite que la primera fue justa. Pero la otra no.

"En la segunda acción, fui a bloquear un balón en línea con Marcelo y me zambullí un poco, pero no lo toqué. Saltó en el aire y rodó alrededor. Hay un ángulo de la cámara donde se puede ver que mira al árbitro y celebra cuando ve que el colegiado saca la roja", reconoció el ex futbolista de 39 años en el podcast 'From The Horse´s'.

Crouch quedó tan cabreado que quiso tomar represalias con el brasileño después de haber cometido aquel error, que dejó a su equipo con uno menos. "¡Nunca he querido golpear a nadie más en mi vida! Para ellos, eso fue visto como una victoria. Ganaron el partido y jugaron conmigo. Fui ingenuo al dejarme atrapar por eso", dijo.

Finalmente, el Tottenham perdió en su visita al Bernabéu por 4-0 y también acabó derrotado por 0-1 en la vuelta en White Hart Lane, lo que certificó el pase a las semifinales del equipo dirigido en aquel momento por José Mourinho.