El día que Roberto Carlos evitó que el Madrid cediera a Marcelo

Roberto Carlos ofreció unas declaraciones a 'ESPN' en las que recordó el momento en el que coincidió con su compatriota brasileño Marcelo en el Real Madrid.

Los blancos ficharon al lateral izquierdo en el año 2006, cuando apenas tenía 18 años y a cambio de seis millones de euros, cantidad que fue a parar a las arcas de Flumenense.

El histórico ex jugador madridista recordó cómo vivió su llegada al Santiago Bernabéu: "Coincidí con Marcelo aquí cuando tenía 18 años. El Madrid quería cederlo a algunos clubes aquí en España y yo fui el primero en decir que no".

Roberto Carlos ejercició de hermano mayor con un Marcelo que también pudo hablar de ese complicado momento en unas declaraciones concedidas al canal de televisión del Real Madrid.

"Cuando tenía 18 años un directivo me llamó su despacho en el Bernabéu y fui solo. Me dijo que querían cederme a otro club para que cogiese experiencia y que querían que volviese al año siguiente. Le dije que no me iba a mover del Madrid. Fue el peor momento porque sabía que el equipo no me necesitaba, pero fue el momento en el que más fuerte he sido", recordó el madridista.

Además, el ex internacional brasileño recordó cómo le acogió en su casa en más de una ocasión: "Yo sé de la importancia de la Navidad para las familias. Estando lejos de Brasil, tenía que tener una casa y sentirse como si fuera su casa. Yo vivía con mi tía y le dije: 'Tía, viene Marcelo y su familia, búscale una mesa para que se sientan a gusto con nosotros".