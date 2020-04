El día que Robinson inmortalizó al "mejor equipo" que vio nunca

En solo un año, de 2008 a 2009, el Barcelona pasó de la humillación en el 'Clásico', con el 4-1 y el 'pasillo' a firmar uno de los mejores partidos de la historia del fútbol en el Santiago Bernabéu.

De la mano de Pep Guardiola, el Barça se impuso por 2-6 en Chamartín en un encuentro que aún le escuece a la afición 'merengue'.

Michael Robinson, que nos dejó este martes, lo explicó como nadie: "Es el mejor equipo que he visto nunca. Nunca he visto un equipo tan bueno. Yo no veo cómo pueden perder un partido. Y es mucho más que un 2-6. Ha sido una enorme lección de fútbol y, para mí, un gustazo presenciar este fútbol y el juego del Barcelona".

Durante la retransmisión, el mediático comentarista dejó perlas como "¡pero qué fútbol!" o "marcan cuando quieren", que forman parte de la historia del club azulgrana en la mejor campaña de su historia.