El día que Simeone pidió al Papu y su fichaje fue imposible

El Papu Gómez ha recalado en LaLiga, pero a la competición española pudo llegar mucho antes. En mayo del pasado año 2020, el argentino contó en el podcast del periodista Martín Reich 'Libres de humo' que lo quiso el Atlético de Madrid.

"Estabamos en Argentina con Simeone y un día fuimos a almorzar. Ahí me dijo que volvía para la pretemporada y que me iba a pedir como refuerzo, pero el Atlético andaba mal económicamente y no se pudieron poner de acuerdo", explicó.

Pero el Catania pedía diez millones de euros, mientras que los 'colchoneros' no pasaron de los seis 'kilos'. "No me vendieron y yo me quería morir porque encima después salieron campeones", llegó a decir el Papu.

Ahora, el atacante ha pasado a ser deseo y amigo del Cholo a convertirse en su rival en LaLiga Santander.