"El día que tenga pruebas, diré quien está detrás de las acusaciones"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, aseguró que "el sindicato está en uno de los mejores momentos, por mucho que intenten hacer ruido" en su contra, y añadió que "el día que tenga pruebas" demostrará quién está detrás de las acusaciones en su contra.

Aganzo señaló que ninguno de los compañeros" con los que ha hablado le ha pedido que dimita" y se ha sentido "muy respaldado" y opinó que ese movimiento crítico está motivado "porque el sindicato está trabajando para ser independiente" y su intención es "hacer daño al colectivo y a su presidente".

"Me sorprende que sea en este momento cuando hemos tenido una posición muy firme para salvaguardar los derechos de los y las futbolistas de este país y cuando los capitanes están más unidos que nunca. Entiendo que pueda haber problemas en esos conflictos entre patronal y sindicato, pero cada uno tiene su función, la nuestra es ser independiente y transparente. El día que tenga pruebas lo diré. Cada uno tendrá su opinión y no nos confundiremos mucho", afirmó.

Aganzo admitió que le "da coraje" que "haya gente diciendo barbaridades" para "desunir" y poner en peligro a un colectivo que lleva más de 40 años defendiendo a los jugadores, que se merecen "un sindicato con libertad de expresión y totalmente trasnparente".

"El día que no vayamos por el camino de la independencia y la unidad el sindicato morirá", apuntó tras denunciar la falsedad de las acusaciones de mala gestión que se le han hecho en los últimos días por parte de empleados de AFE y de repasar cómo ha actuado el sindicato en la situación de crisis sanitaria.

Durante una teleconferencia de prensa, Aganzo confirmó la celebración de elecciones a la presidencia de AFE en 2021 y dio la bienvenida a posibles candidatos como Fernando Morientes, quien hace unos días se postuló para optar al cargo.

"Es absolutamente legítimo que lo haga, le doy la bienvenida a esta competición limpia", dijo tras invitar a un proceso democrático y legal y tras recordar el intento de presentar una moción de censura en su contra en agosto de 2019 que no prosperó.

Al margen de la situación interna de AFE, Aganzo avanzó que esta semana el sindicato hablará con LaLiga sobre los próximos pasos a dar para la reanudación de la competición y trasladará a los jugadores la propuesta de la patronal sobre la fecha de reinicio para que se pronuncien, además de insistir en su oposición a las concentraciones, que considera inconstitucionales y perjudiciales para los derechos de los futbolistas.

"No queremos esas concentraciones. Esas concentraciones tan largas eran una barbaridad, muchos de los derechos podían verse afectados. En la Bundesliga ha habido muchas lesiones. Hay que hacer las cosas bien después de un confinamiento tan largo", reclamó.

Segunda B, Tercera y Primera Iberdrola

Igualmente actuará en un próximo encuentro con la Federación sobre la vuelta de la Segunda B y la Tercera para resolver la fase final, de estas categorías en las que "la competición es diferente pero la orden ministerial respecto a la salud y el protocolo del CSD es claro".

"Vamos a pedir los mismos requisitos que para Primera y Segunda. En el tema de los test van a ser por un facultativo y luego se va a informar a la autoridad competente. Ya hemos mandado toda la información a los compañeros para que puedan pedir ese plan de riesgos laborales y sepan qué tienen que hacer para asegurar esas condiciones de salud. Segunda B y Tercera son más vulnerables y esteremos más encima si cabe", apuntó.

Preguntado por la decisión de la RFEF de dar por finalizada la competición femenina, Aganzo echó de menos una consulta con las jugadoras y apostó por la profesionalización de su Liga.

"A ellas no se las ha preguntado si querían jugar en esta liga. Me da mucho coraje cancelar una liga como la Iberdrola cuando hay potencial terrible. La mujer tiene que estar en la igualdad y las mismas oportunidades. Me ha dado la sensación de que ha estado muy apartado. En nuestra junta la presidenta del comité de fútbol femenino, Fe Robles, ha pasado a ser vicepresidenta del sindicato, es la primera mujer", destacó.