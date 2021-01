El difícil inicio de Pepe con solo cinco euros: "No tenía dinero..."

Pepe ha estado conversando con la revista 'Tribuna Expresso', que ha sacado otro capítulo de una larga entrevista en la que el defensa ha repasado todos los aspectos de su carrera.

Con 18 años viajó desde Brasil a Portugal para comenzar en el Marítimo, aunque lo hizo con problemas económicos. Tanto que Pepe aterrizó con solo cinco euros.

"Cuando llegué tenía lo que ahora son cinco euros. Estaba en el Servicio de Extranjería porque vine solo desde Brasil con 18 años. Tenía que haber llegado un fax del Marítimo diciendo que tenía que entrar en Portugal, así que con ese dinero tuve que comprar una tarjeta para llamar a mi madre y decirle que estaba bien", recordó.

El central prefirió emplear ese dinero en una llamada antes que en comprar comida, así que luego tuvo que buscar soluciones en el aeropuerto.

"Pensé primero en tranquilizar a mi madre que en comprar comida. Tenía un vuelo a las once de la noche y tenía que comer, así que me fui al 'Pans & Company' del aeropuerto y le preguntó a un empleado que si tenía algo para comer y que no tenía dinero. Entonces me miró y salió con una bandeja con un baguette", continuó.

Pepe comentó que aquella acción lo marcó para todos los días de su vida: "Desde entonces tengo muchas ganas de ayudar a los demás porque fue algo que me afectó mucho. Esa persona no sabía quién era yo y tampoco yo sabía quién era él. Ese gesto me ayudó durante el resto de mi vida".