El director de éxito en Netflix al que Maradona le salvó la vida

Sin Diego Armando Maradona, quizá nunca habrían existido series como 'The Young Pope', 'The New Pope', o la película 'La gran belleza', ganadora del Oscar al mejor film extranjero en 2014.

No es ninguna locura: Paolo Sorrentino, director de estas obras, trabaja ahora en el rodaje de 'Ha sido la mano de Dios', una nueva película de la mano de Netflix que utiliza Nápoles como escenario y el personaje del argentino de fondo, como algo fundamental.

Este martes, 'AS' rescata la tremenda historia de Sorrentino, nacido hace 50 años en esta ciudad sureña. Hace 33, la vida del director cambió por completo porque después de años rogando a sus padres, estos le dieron permiso para viajar a Empoli para ver al Nápoles de Maradona acercarse al 'Scudetto'.

De no haber tenido permiso para ir a ver al Nápoles, Sorrentino se habría ido con sus padres a su casa de campo en Roccaraso, como cada semana. Pero él se quedó para marcharse el domingo por la mañana, mientras su familia se fue el sábado.

Al día siguiente, cuando el napolitano tenía que partir rumbo a Empoli, sonó el telefonillo de su casa. Creía que sería su amigo para salir de viaje, pero era el portero de la propiedad, quien le contó la triste noticia de que sus padres habían fallecido esa noche a causa de un escape en la estufa de gas.

Ese día perdió a sus padres, pero en 'Il Corriere della Sera' aseguraba años atrás que se salvó gracias al '10': "Maradona me salvó la vida. Llevaba dos años pidiéndole a mi padre ir a ver al Nápoles fuera de casa en vez de ir a la montaña".

"Él siempre me decía que era demasiado pequeño, pero ese día me dio permiso para ir al Empoli-Napoli. Llamó el portero y pensé que me avisaría de que mi amigo había venido a recogerme. En cambio, me dijo que había ocurrido un accidente. 'Papá y mamá murieron mientras dormían. Por una estufa. Intoxicados por el monóxido de carbono", recordó Paolo Sorrentino.

En ese año 1987 aún no soñaba con los Oscar. Vivió con sus hermanos y empezó a estudiar económicas, como le mandaba su padre, pero el gusanillo por los guiones le pudieron más. "Me faltaban cinco exámenes cuando elegí el cine", aseveró.