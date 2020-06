El director general explicó por qué destituyeron a Abelardo

¿Por qué destituyó el Espanyol a Abelardo? Su salida llamó mucho la atención porque fue el cuarto técnico del que prescinde el club esta temporada. Josep Maria Durán, su director general, explicó todos los porqués en declaraciones para 'Movistar'.

"Los números de Abelardo no eran malos, pero no eran suficientes, y las circunstancias que se han dado nos han obligado a tomar una decisión rápida. Nuestra situación es muy delicada, pero no tiramos la toalla", dijo tanto sobre la marcha del entrenador como de cómo afrontar el resto de curso.

"Abelardo es un entrenador que está destinado a ocupar uno de los grandes banquillos del fútbol epañol, pero había que dar un paso para cambiar la linea del equipo. Tenemos el lastre de la primera vuelta y habíamos detectado desánimo. Había que reaccionar y nuestro es ADN es luchar", añadió.

Y también dio un mensaje final: el Espanyol no renunciará a la permanencia y seguirá yendo a por todas de cara al final del curso. "No podemos bajar los brazos a falta de siete jornadas. Muchos nos han enterrado, pero no nos vamos a rendir", aseguró.