El discurso enfadado de Cervera tras caer con el Girona

Decepcionado con su equipo tras la derrota del Cádiz en Girona (2-0), Álvaro Cervera destacó que "se puede ganar o perder y un equipo de Segunda te puede ganar, pero no de esta manera, no con esta claridad".

El entrenador del Cádiz reconoció que el Girona fue "justo vencedor" de la eliminatoria y que "las sensaciones son malas". "No se pueden sacar buenas conclusiones del partido. Solo puede servir para aprender", insistió.

En este sentido, Cervera, pendiente de que la lesión de Carlos Akapo sea "lo menos grave posible, aunque tiene mala pinta", admitió que "esperaba más del equipo" y lamentó que algunos de sus jugadores "han fallado pases que en Primera División no se deben fallar y han hecho cosas que un jugador de Primera División no puede hacer".

"Estoy seguro de que todos los jugadores salen al campo con ganas de hacerlo bien, algunos se vienen pronto abajo pero la realidad es que en conjunto no me ha gustado lo que he visto. Hay algunos que lo intentan y hay otros que hay oportunidades que la pueden aprovechar y no las aprovechan", agregó.