El dolor de Neymar: "Este es uno de los partidos que más quería jugar"

No. El Paris Saint-Germain visita este martes al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League 2020-21 y no, Neymar no estará sobre el verde.

El brasileño abandonó el terreno de juego cojeando en el anterior encuentro frente al Caen de la Copa de Francia y las pruebas revelaron que sufría -y sufre- una lesión de grado II en los aductores.

Neymar, roto por no poder visitar a su ex equipo, dejó un mensaje en redes sociales en alusión a ello: "Top 3' de los partidos que más quería jugar".

El jugador del PSG acompañó el texto de un emoticono llorando y el club le respondió en Twitter: "El fútbol siempre te dea la revancha. ¡Vamos, Ney!".