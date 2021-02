El dolor de un ex compañero del 'Morro' en Godoy: "No sabía que eran señales..."

Jaime Ayoví coincidió con el 'Morro' García en Godoy Cruz e hizo buenas migas con el delantero, que apareció muerto este sábado en lo que podría tratarse de un sucidio.

La noticia impactó al ahora jugador de Portoviejo, que publicó unas historias en Instagram para despedirse del futbolista. En una de ellas, desveló una conversación que mantuvieron ambos.

Ayoví le preguntó que por qué no estaba jugando últimamente. 'Morro', según varias informaciones, estaba bajo tratamiento psiquiátrico, algo que le insinuó pero sin otorgarle demasiada seriedad.

"Estoy loco, hermano. Pero ya levanto este barco. No puedo (con) todo, me dejaste solo", le dijo, con varias expresiones de risas. Ayoví, que sonó recientemente para regresar al 'Tomba', le dijo que ahora que él volvía, el 'Morro' no se dejaba ver.

La conversación no fue más allá, pero el ecuatoriano lamentó no haber entendido lo que califició de "señales" por parte de su ex compañero.