"El dolor por lo del 'Morro' nunca va a cesar"

La muerte del 'Morro' García sigue estando muy presente en el fútbol argentino, especialmente en Godoy Cruz, último equipo del futbolista uruguayo antes de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, la plantilla quedó obviamente muy tocada. También el técnico Sebastián Méndez, que recordó en 'ESPN' cómo se vivió el trágico suceso desde dentro.

"Tuvimos una hora de charla cuando llegamos, era el 'Morro' de siempre, nadie podía jamás entender ese desenlace", aseguró el preparador, que sigue pensando en el 'Morro'.

"Me quedé con esa sensación de haber podido hacer algo más, aunque ya sucedió. Con toda la honestidad del mundo hablé siempre, pero las cosas surgieron igual. El dolor no va a cesar y hay que convivir con eso", explicó.

Por último, aunque sea un caso distinto, Méndez quiso recalcar la importancia de la salud mental a través de su experiencia personal. "Yo extrañaba mucho un vestuario, no era una cuestión de ego o de fama. Extrañaba tomar unos mates con los utileros y entrenar en el día a día. Cuando te falta te sientes incompleto. Me costó muchísimo cuando me retiré. Necesitaba ayuda porque estaba muy triste y tuve la suerte que me convocaron para dirigir rápido, no pasa muy a menudo. La terapia te hace ver las cosas de otra manera", sentenció.