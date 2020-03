El drama de Owona: lesión, despido, infiltraciones...

Owona tuvo que poner una pausa a su carrera en el Almería por una lesión que lo llevó a operarse de la rodilla a principios de este 2020. El defensa estaba en una gran temporada a nivel colectivo y personal.

El club andaluz habló con su jugador y ambas personalidades llegaron a un acuerdo para que el jugador fuese despedido con la necesidad de hacer fichajes en el mercado de invierno.

"La baja me sentó bien en general porque es algo que ya habíamos hablado. El club necesitaba fichar y yo iba arrastrando molestias, infiltrándome en algunos partidos antes y después. Algunas semanas ni entrenaba, me quedaba en la sala médica y no podía más", explicó en una entrevista en el diario 'AS' sobre cómo lo pasó.

Owona se sintió orgulloso y agradecido por las palabras del entrenador Pedro Emanuel: "Hasta jugando así me decía el entrenador que estaba contento conmigo. Al final decidimos en enero que necesitaba operarme".

En cuanto a lo que piensa de la actuación del Almería, Owona dijo que no le tiene que reprochar nada a la entidad y que se ha cumplido todo lo que hablaron al 100%. Owona no tiene pensado colgar las botas todavía a pesar de esta lesión en la rodilla de la que ya se recupera.

"No creo que vaya a colgar las botas. Lo más importante es hacer una buena recuperación para cuando empeice la liga de nuevo", aclaró.