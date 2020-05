El duro día a día de un campeón del mundo: "Solo tomo un té para cenar"

Juan Barbas fue campeón del mundo con la Selección Sub 20 de Argentina en 1979. Además, lució los colores del Zaragoza, el Lecce, el Sion y el Locarno. Ahora, es director técnico de la Quinta División de Almirante Brown, tras haber dirigido las divisiones inferiores de San Lorenzo, Racing y Olimpo.

Todo un gran recorrido de un Barbas que con 60 años no esperaba vivir una situación así. Y es que la crisis generada por la pandemia de coronavirus le ha dejado sin poder cobrar su sueldo y Juan no tiene ni para comer.

En unas declaraciones concedidas a 'Clarín', el argentino lo explicó todo: "Pienso mucho, horas y horas, y me agarra la depresión. No es fácil, pero de cabeza estoy fuerte, no se me cruzan cosas raras. Quiero volver a trabajar para tener algo de dinero en el bolsillo, ahora dicen que esto puede durar hasta septiembre".

"Entonces, ¿qué le digo al del alquiler de mi apartamento? ¿Y cómo hago para ir al supermercado? ¿Qué como por la noche? Muchas veces me hago un té o mate cocido con galletitas de sal para cenar, para cuidar el dinero. No quiero dar lástima", añadió el ex jugador.

"Muchos creen que hice una fortuna, pero el dinero de antes no era el de ahora. Me alcanzó para vivir bien y para comprar una bonita casa que es donde viven mi ex mujer y mi hija. Solo eso. Entonces necesito trabajar para alquilar y comer", sentenció con crudeza Juan Barbas.