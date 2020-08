El duro discurso de Mourinho a su equipo: "Los buenos chicos nunca ganan"

El documental 'All or Nothing: Tottenham Hotspur' verá la luz el próximo 31 de agosto y Amazon Prime Video acaba de publicar un nuevo tráiler donde se desvelan algunos detalles sobre lo que el audiovisual traerá.

José Mourinho es el protagonista de este avance, en el que se ve al técnico dar una charla motivacional a su equipo. Sus palabras se entrelazan con imágenes de situaciones dramáticas y emocionantes de la temporada del Tottenham.

"Sois un equipo de buenos chicos, pero los buenos chicos nunca ganan. Jugad con agresividad", critica a su plantilla José Mourinho, a la par que se ve a Dele Alli estrellar una botella contra el suelo y a Heung-min Son lamentarse por una expulsión.

"Tenéis que creer que podéis ganar. Valor. Sinceridad. Amistad. Son las cosas más importantes en la vida y en el fútbol", termina el mensaje del portugués, al que se ve abrazado en un círculo junto a cuerpo técnico y jugadores dentro del vestuario.

'All or Nothing: Tottenham Hotspur' constará de un total de nueve capítulos que se irán publicando progresivamente los lunes 7 y 14 de septiembre.