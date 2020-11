El Eibar saca petróleo ante una SD Huesca perseverante

El saber estar que tiene el Eibar en la máxima categoría del fútbol español es la que le falta a una 'novata' SD Huesca. El cuadro altoaragonés demostró que el fútbol no es su problema: sabe jugar a la perfección y, lo mejor de todo, tiene bien interiorizada la idea de Míchel, pero adolece de lo más importante, el gol.

Quedó palpable que falta mordiente arriba. Eso, o acierto. Pero son demasiadas oportunidades las que tuvo el equipo altoaragonés para llevarse una victoria que le hubiera sacado del descenso a Segunda División. En nueve jornadas, los de Míchel no conocen la victoria esta temporada, aunque han sumado seis empates ya y solo tres derrotas.

Pero el mérito también va hacia Mendilibar y su perfectamente equilibrado Eibar, al que solo le falta puntuar en Ipurua para adelantar posiciones en la tabla clasificatoria, ya que los resultados a domicilio permiten ser optimistas. En El Alcoraz, los 'armeros' fueron sólidos y efectivos, como ya lo fueron en el Pizjuán, pero no supieron frenar la maquinaria ofensiva de su rival.

La primera media hora fue un continuo dominio y empuje azulgrana sobre la meta de Dimitrovic. Mikel Rico, que regresó al once tras superar la COVID-19, gozó de las mejores opciones de gol, sobre las del minuto 35, cuando Arbilla y el portero serbio evitaron en la línea que subiera el 1-0 en el electrónico del estadio oscense.

Fue mucho el cántaro a la fuente, pero no se acabó rompiendo. El gol no solo no llegó para la SD Huesca, sino que fue el Eibar el que se adelantó por mediación de su pareja de centrales en el 38' de partido. Oliveira prolongó en un saque de esquina con la espuela y Burgos remachó en el corazón del área pequeña. Mazazo a la moral de la SD Huesca, que merecía ir ganando, pero se fue al descanso con desventaja.

Tras el paso por vestuarios, Melero López corrigió lo que en primer lugar había señalado como pena máxima sobre Oliveira. No hubo nada y la SD Huesca se quitó el susto de encima con más fútbol, especialmente por una banda izquierda donde Javi Galán firmó un partido imperial. Desgaste físico tremendo del ex del Córdoba para generar mucho en faceta ofensiva.

Llegó con cuentagotas el Eibar, no así la SD Huesca, que encontró el premio del empate en el minuto 67 gracias a una jugada de las de toda la vida: un centro de Pedro López y un gran testarazo picado de Rafa Mir. El empate era más que justo, y la reacción de Míchel en la celebración reflejó la importancia de ese tanto para el cuadro local.

Sin embargo, con 20 minutos por delante, la SD Huesca dio un paso atrás y dejó algo más de protagonismo al Eibar, que no cogió el testigo y el partido se dio un respiro en aras de sellar un empate que beneficiaba a los vascos, pero que satisfacía a los oscenses por el miedo de perder lo trabajado durante tantos minutos del partido.