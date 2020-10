El Eibar se adueña de la armería del Pizjuán

Mendilibar le ganó la partida a Lopetegui. Ya lo avisaba el técnico hispalense en la previa, que este Eibar tiene peligro, pero lo que tiene sobre todo es trabajo, las ideas claras en ataque y un planteamiento defensivo sin el balón extraordinario. Este sábado ahogó a un Sevilla que llegaba de empatar nada más y nada menos que en Stamford Bridge.

Pero el Eibar fue capaz de predecir todos los momentos del partido. El primer tiempo fue de color 'armero' claro, con un dominio territorial excelso por parte de los de Mendilibar gracias a la presión sin balón para recuperar en zona alta. Sin Fernando, el Sevilla sufrió en demasía, y sobre todo por Rakitic aún no es el Rakitic al que nos tiene acostumbrados.

Con Diop y Sergio Álvarez como pilares del palacete de Dmitrovic, el Eibar se dedicó a empujar al Sevilla sobre la meta de Vaclik, que regresaba a la portería en Liga tras un periodo largo de lesión que permitió a Bono brillar en la titularidad. Mal día para el regreso del checo, que poco o nada pudo hacer en el minuto 41, cuando Kike García adelantó al Eibar.

Hasta entonces, Inui amenazó por la banda de Navas, mientras que Pozo y Bryan Gil, cedidos por el Sevilla, dejaban ver la tremenda calidad que atesoran en sus botas. Sabe jugar el Eibar a lo suyo, y arriba tiene a un delantero que es un obrero del fútbol. Kike García es un currante, pero además supo adelantarse a Sergi Gómez y batir en la salida a Vaclik.

El centro del campo formado por Gudelj, Rakitic y Óliver Torres no funcionó. La ausencia de Jordán, que fue expulsado en Granada, tampoco ayudó a conformar el once de este sábado. Van dos derrotas seguidas para un Sevilla que encadena tres partidos consecutivos sin saber lo que es marcar. Lopetegui confió de nuevo en En-Nesyri, pero no tuvo suerte ni acierto el marroquí.

Con la entrada de Ocampos y Suso, la cosa cambió. El Sevilla embotelló al Eibar, pero el equipo vasco nunca sufrió en exceso, al menos hasta los últimos minutos. En la prolongación, Dmitrovic tuvo que repeler un buen testarazo de Carlos Fernández y un remate en boca de gol de Lucas Ocampos se marchó lamiendo la cepa del poste. El empate estuvo ahí.

Partido perfecto del Eibar, que suma su tercer partido sin perder (dos victorias y un empate). El Sevilla, pese a su positivo empate ante el Chelsea, queda tocado en Liga, pero no hay tiempo para nada más que para preparar el próximo encuentro en la Champions. La siguiente cita, ante el Rennes.