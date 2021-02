El eje de la zaga, un dolor de cabeza para Koeman

El once del Barcelona para enfrentarse al Betis parece definido, pero no es así. Koeman tiene una duda que no es capaz de resolver: quién formará pareja en el centro de la zaga con Araujo.

Hay siete futbolistas que son fijos para el neerlandés: Ter Stegen, Busquets, De Jong, Pedri, Messi, Griezmann y Dembélé. Y luego, hay otros tres que, pese a no serlo, tienen todas las papeletas para estar en Sevilla: Dest, Alba y Araujo.

Es en la línea defensiva donde más dudas tiene Koeman, pero sobre todo en lo que al centro de la zaga se refiere. Porque ahí está su problema: no tiene un compañero definido para Araujo.

Umtiti parecía recuperado para la causa, y Koeman le dio la oportunidad de demostrarlo en Granada, pero dejó bastante que desear y el neerlandés le sentó a la hora de juego con 2-0 en el marcador. Fue el sacrificado para reforzar la ofensiva 'culé'.

Así, las dos opciones que ahora mismo parecen estar sobre la mesa de Koeman son Lenglet y Mingueza. El francés parece haber dejado atrás las molestias de rodilla que arrastró los últimos días y parece que será el elegido, pese a que, como su compatriota, tampoco está en su mejor momento.

Parece el escenario perfecto para que Mingueza tenga más minutos, pero parece que sigue siendo visto como un recurso de emergencia, la última carta a jugar cuando no quedan más opciones.

Y, como dice 'AS', la vuelta de Piqué, aunque fue una posibilidad, fue desechada por los médicos. Mejor andar con cautela que correr, tomar riesgos y recaer.