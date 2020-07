El Elche agradece al Fuenlabrada su actitud ante la suspensión del partido

El Elche disputará el 'play off' de ascenso a LaLiga. EFE

El Elche emitió este domingo un comunicado oficial con el fin de agradecer al Fuenlabrada su disposición a acatar la suspensión definitiva del partido ante el Deportivo, lo que propicia que el combinado madrileño se quede sin opción a jugar el 'play off' de ascenso a Primera División. No obstante, los 'kirikos' anunciaron en otro comunicado que no han renunciado a la disputa del duelo.