El Elche celebró el ascenso con un comedido acto en el Martínez Valero

El Elche es nuevo equipo de Primera División tras derrotar al Girona en el 'play off' de ascenso. Un año más, como sucedió con el Mallorca, los últimos fueron los primeros. Y en tiempos difíciles, el club dio un ejemplo de saber estar.

Tras los festejos sobre el campo en Montilivi, el Elche regresó al Martínez Valero para realizar un acto de celebración mesurado y con las debidas medidas de seguridad sanitaria sobre la grada del coliseo ilicitano.

Allí se rindió homenaje a los protagonistas que llevaron al equipo a LaLiga Santander sobre el campo, con dos nombres protagonistas: los de José Rojo 'Pacheta' y Nino.

"Es curioso que tenga contrato para jugar en Primera y no lo tuviese para Segunda", arrancó el delantero, para el que 40 años no son nada: "He subido a Primera con Tenerife y Osasuna, pero hacerlo con el equipo de tu casa es muy especial. Era ahora o nunca. He estado muchas semanas rezando, esperando este momento. No quería que fuese nadar tanto para ahogarme en la orilla. He acumulado muchos récords y objetivos, pero esto es lo más bonito".

Por su parte, el entrenador no aclaró nada sobre su futuro. "Necesito unos días para descansar y limpiar la cabeza porque estoy agotado. Quiero irme con los míos a ver a mi padre, al que no he podido visitar desde hace siete u ocho meses", se limitó a decir Pacheta, quien parece decidido a cerrar su ciclo en el Elche.

Al acto celebrado en el Martínez Valero acudieron toda la plantilla, el consejo de administración, la dirección general, la nueva propiedad, los empleados y la corporación municipal del Ayuntamiento de Elche.

Sí se ausentó Nico Rodríguez, quien trabaja en la planificación de la próxima temporada. Según 'AS', el primer fichaje ilicitano para LaLiga Santander será Ager Aketxe, libre tras acabar contrato con el Deportivo.