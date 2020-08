El Elche, crítico con el Fuenla: "No puede ser que el infractor sea el beneficiado"

La plantilla del Elche no puede más y lo dijo el sábado en un comunicado. Ahora es el club el que se suma a sus jugadores.

"En relación a los hechos de los últimos días y a la no definición de una fecha para disputar el 'play off' de ascenso a LaLiga Santander, desde el Elche CF defendemos que este caso tiene que resolverse de forma inmediata, ya que hay un claro perjuicio tanto ahora, que no sabemos fecha para competir, como para la planificación deportiva de la próxima temporada", explicó el club.

Defiende el Elche que el hecho de no saber cuándo jugarán "pone en riesgo la salud de su plantilla" porque entrenan "sin saber fecha para competir, aumentando así cada día el riesgo al que se expone".

Y critica duramente al Fuenlabrada: "No puede ser que el infractor sea el principal beneficiado. El hecho infractor es flagrante, tan relevante y evidente que no hay necesidad de mayores pruebas. Incluso ocultó los casos, según sus propias manifestaciones. La conducta del Fuenlabrada fue negligente. Su manera de actuar alteró la competición y el orden deportivo".

Por último, mostró su reconocimiento "a la plantilla y al cuerpo técnico" que, aseguran, está haciendo "un esfuerzo tremendo".