"El Elche es víctima de la negligencia del Fuenlabrada"

El alcalde de Elche, Carlos González, mostró este jueves, en una rueda de prensa, su total apoyo al Elche CF en la polémica provocada por la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada y pidió una solución que permita al equipo disputar la fase de ascenso porque no puede ser el perjudicado de los errores de las otras parte.

González, que desveló que este mismo jueves ha hablado con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, calificó de "injusta" la situación que se ha provocado y recordó que el informe del Consejo Superior de Deportes (CSD) deja claro que el club ilicitano es víctima de una "cadena de decisiones equivocadas".

"Existe una negligencia del Fuenlabrada y de culpa 'in vigilando' de LaLiga, que es la que tenía que haber evitado que se produjera esta situación", señaló el alcalde, quien pidió una solución que permita al Elche disputar la fase de ascenso a Segunda.

"A mí, como alcalde, la solución que propone el Elche me parece la apropiada y justa (dar por perdido el partido ante el Fuenlabrada) porque posibilita que el equipo pueda jugar el 'play off'. O cualquier otra que posibilite que pueda disputar el 'play off' y que resuelva esta injusticia”, sentenció.