"El Elche reconocerá que esto es un fraude"

El Fuenlabrada anunció varios positivos por COVID-19 en la plantilla y la última jornada de Segunda División saltó por los aires. Se disputaron todos los partidos menos el duelo de los 'kirikos' ante el Deportivo.

El entrenador Fernando Vázquez volvió refererirse a lo sucedido este lunes, en los micrófonos de 'Radio Marca': "Estoy en la ciudad deportiva y no sabemos qué hacer... El daño ya está hecho. Supongo que el Elche reconocerá, como todo el mundo debe, que esto es un fraude".

"Tengo que ser ahora mismo un mago para volver competitivos a mis jugadores. Un equipo no puede descender sin haber jugado y a nosotros nos ha pasado. Yo tomo decisiones como entrenador en un función de cómo van los otros partidos". agregó.

Además, Fernando Vázquez exigió respuestas: "Si tuviera a Javier Tebas delante le pediría que me diera una explicación. ¿Por qué no se suspendió toda la jornada? Yo siempre he peleado por la igualdad competitiva y, este lunes, eso se rompió. No han sido leales con nosotros. ¿Por qué nos deberíamos presentar al último partido? ¿Qué nos podría pasar si ya estamos descendidos?".

"Si esto hubiera ocurrido en Primera División, la jornada se hubiera suspendido al completo. Lo tengo muy claro", concluyó el entrenador de un Deportivo que, sin jugar, certificó su descenso a Segunda División B.

Además, Fernando Vázquez también estuvo en 'El Chiringuito de Jugones': "Nosotros teníamos opciones de competir". El entrenador de cuadro de Riazor concluyó diciendo que, para él, el más beneficiado es el que ha cometido el fallo: en este caso, el Fuenlabrada.