El Elche se hará otra prueba, pero seguirá sin entrenar

El Elche ha estado varias semanas entrenando con la temporada regular ya finalizada porque se le trasladó que iba a jugar el 'play off' de ascenso, pero la propuesta de que el Dépor-Fuenla se acabe jugando ha trastocado sus planes. Con una prueba de coronavirus pendiente este lunes, la plantilla no se entrenará después.

Se espera que todos los jugadores den negativo, tal y como dieron en las últimas ocasiones en las que se sometieron a test. Se antoja vital que no haya ningún caso ni brote porque, si, finalmente, les toca participar en las eliminatorias, han de estar limpios de COVID-19.

Una vez comprobado que todos están sanos -o que no-, no entrenarán. El motivo es que, como no saben si tendrán que participar en el 'play off', consideran una pérdida de tiempo continuar trabajando cuando sus compromisos de este curso ya han terminado.

Y la situación podría acabar en los tribunales. El Fuenlabrada amenazó al Elche con acciones legales debido a que los franjiverdes aseguraron en un comunicado oficial que los 'kirikos' tendrían que ser los perjudicados, pues, a su juicio, ocultaron casos positivos.