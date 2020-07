El Elche sufre, cumple y se encomienda al Dépor

Las opciones del Elche de estar en Primera pasarán por un equipo que acaba de firmar su descenso a Segunda División B. Así es el fútbol y así lo provocaron los positivos por COVID-19 del Fuenlabrada que le impidieron jugar contra el Dépor.

No le vino nada bien al cuadro de Pacheta que Albacete y Lugo ganaran y que los de Fernando Vázquez no tengan opciones de salvación. Y es que solo una derrota del Fuenla certificaría un sexto puesto que le costó sudor y lágrimas al Elche ante un Oviedo que no se jugaba nada.

Comenzó dominando un Elche que se adelantaría por medio de Jonathas tras dos grandes ocasiones del incombustible Nino. El delantero remachó un gran pase desde la derecha de Iván Sánchez en el 24' y batió a Lunin para encender la llama de la esperanza.

Buscó el segundo el cuadro ilicitano, aunque paulatinamente, el Oviedo comenzó a adelantar líneas. Aunque Lunin salvó un gran tiro de Folch, sería el cuadro de Ziganda el que encontrase el gol por medio de Lolo.

Un mal despeje de Badía al centro, que contradijo a las leyes básicas del portero, le dio al visitante en el pecho y se coló en la portería. Apenas lo celebró un Oviedo sin nada en juego, pero bien que lo lamentó el cuadro local.

Tras el descanso, fueron los asturianos los que más buscaron el gol. El Elche, al que le anularon un gol por fuera de juego, seguía tocado y a punto estuvo de pasar a hundido. Ibra y Obeng, que entraron en la segunda mitad, tuvieron el gol en sus botas, pero nada comprable al error de Saúl Berjón sin portero delante de la portería.

También tuvo que aparecer Lunin. El ucraniano salvó dos buenos remates de Pere Milla y Dani Calvo, pero el primero le ganó a la segunda para poner el ansiado 2-1 y que ya se veía casi imposible para los más pesimistas.

En el 81', Milla remató de forma impecable a la esquina inferior de la meta del Oviedo. En ese momento, estalló la alegría entre los pocos presentes en el Martínez Valero. Y en ese momento acabó prácticamente el encuentro.

El Elche guardó la ropa hasta el final y firmó un triunfo que, con 61 puntos, lo pone sexto. Se encomienda a la profesionalidad del Deportivo para colarse en el 'play off', mientras que el oviedo acaba el curso con 53 puntos en la decimoquinta plaza.