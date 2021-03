El elogio más inesperado que se podía llevar Bruno Fernandes

Nadie duda de que el fichaje de Bruno Fernandes ha sido el mayor acierto del Manchester United en mucho tiempo. Hasta los profanos en el tema como Usain Bolt lo tienen claro. El luso es más que determinante en el equipo.

El ex plusmarquista mundial Usain Bolt ha sido el último en cubrir de alabanzas a Bruno Fernandes. El velocista jamaicano, ganador de ocho medallas de oro olímpicas, resulta ser un 'red devil' de corazón.

Y como tal, se siente entusiasmado de ver a Bruno Fernandes. "La temporada está siendo brillante, fantástica. Como gran aficionado que soy, estoy encantado", explicó, en una entrevista para la 'CNN'.

"Pero me preocupa saber que si Bruno no juega, nos podemos echar a temblar. No parecemos un equipo sin él, ¿sabes? Tiene que jugar todos los partidos. Me encanta su energía", destacó, sobre el futbolista luso.

No acabaron ahí sus elogios. "Incluso si vamos ganando por diez de diferencia, él quiere estar allí y generar más y más fútbol, y así deben ser los jugadores. Si sigue así, creo que la próxima temporada, con más futbolistas a su alrededor, será incluso mejor. Tendrá menos presión", insistió.

Bruno Fernandes no tardó en hacerse un hueco en el corazón de los aficionados del United, y ahora, tras apenas un año y poco en el club, ya es fundamental. Ha jugado 66 partidos, en los que ha marcado la friolera de 35 goles sin ser delantero.