El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en rueda de prensa para analizar el cara a cara que enfrentará a su equipo ante la Real Sociedad en Anoeta, el domingo 21 de junio a las 22 horas.

Quiso comenzar el técnico 'merengue' analizando cómo se encuentra el equipo: "Después de los dos partidos ya hechos, la línea es la misma. Sabemos que es el primer partido fuera contra un equipo que lo está haciendo fenomenal, pero queremos hacerlo bien".

Sobre el empate 0-0 del Barça ante el Sevilla, comentó: "No ha cambiado nada. Tenemos partido el domingo y son once finales. Lo daremos todo, sin pensar en otra cosa".

Dejando a un lado el título de Liga, el francés no dudó en hablar de su pensamiento siempre positivo: "Soy como soy, estoy aprovechando las cosas que me tocan en la vida. No todo el mundo puede decir lo mismo. Soy muy positivo y tengo que darlo todo y ya está".

En cuanto a las declaraciones de Piqué, explicó: "Digan una cosa u otra, lo que me interesa es el partido del domingo. Tengo mi opinión, pero no voy a comentarlo porque puede pasar al revés. La verdad es que lo que nos anima es el partido, nada más. Yo creo que los árbitros no nos están favoreciendo".

Siguiendo con el azulgrana, Zidane dejó claro que no recomendaría a sus jugadores entrar al juego tras sus palabras: "Los jugadores son inteligentes. Pueden pensar cosas y se pueden equivocar, pero yo no les tengo que decir nada. Saben lo que es más importante para ellos y para nosotros".

Cuestionado por Odegaard, declaró: "No es nuestro jugador ese año, pero está aprovechando su tiempo muy bien en la Real Sociedad. Ya veremos en un futuro".

También tuvo tiempo 'Zizou' de hablar del regreso con gol de Marco Asensio: "Nos alegramos de que ya esté con nosotros, pero hay que ir paso a paso, tenemos tiempo de que sea titular. Después de esta grave lesión hay que ir paso a paso".

"Sí, realmente confío en Bale"

Como ya es habitual en cada rueda de prensa, uno de los periodistas preguntó al francés si cuenta con Gareth Bale, a lo que respondió alto y claro: "Sí, realmente confío en Bale, como en todos".

Sobre Reinier, el entrenador del Madrid comentó: "Es un jugador de futuro, es muy joven. Está entrenando con nosotros. Se hizo daño el jueves en la pierna y vamos a ver lo que tiene. Lo que ha demostrado durante estos días es que tiene mucha calidad y es un jugador de futuro".

Zidane también tuvo tiempo de hablar de Karim Benzema: "Ya lleva ocho años en el Real Madrid. El jugador es el mismo, pero se cuida mucho y siempre tiene ambición. Se asocia bien y con todos. Karim aporta mucho y si mete gol, mejor".