"El encuentro ante el Celta B es doloroso y fuerte para el deportivismo"

El Deportivo de la Coruña se enfrenta este domingo al Celta B en la octava jornada de la Segunda División B. Los blanquiazules buscan un triunfo con los que reafirmar su condición de líderes.

El entrenador Fernando Vázquez analizó el choque en rueda de prensa y fue contundente en cuanto a considerar el duelo de derbi: "No lo considero un derbi; el derbi del Deportivo es con el Celta, no con su filial".

Además, el técnico del combinado de Riazor aseguró que "este encuentro es doloroso y fuerte para el deportivismo".

"¿Que la afición del Celta lo considera motivo de burla? Me parece un gran error pensar en esos términos, el Deportivo es un club histórico", agregó Fernando Vázquez.

También habló sobre la sanción de dos partidos a Lara: "Ya consideré excesiva la expulsión. No me pareció en su momento, pero si encima son dos partidos... Así está escrito y no cabe casi ni recurso, hay que soportarlo. Me parece un atentado. Es ir contra el propio fútbol".