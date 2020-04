El enésimo enfado de Mbappé con el PSG

Mbappé es el 'galáctico' con el que sueña todo el madridismo y al mismo tiempo el tesoro que no quiere perder el Paris Saint-Germain. El tira y afloja está más que asegurado, pero en 2021.

El delantero sigue sin renovar y esta es una cuestión que ha colocado el club parisino como la primera en la lista de tareas, ya que no está por la labor de dejarlo escapar tan fácil. El diario 'AS' explicó que el director deportivo Leonardo prefiere que se vaya gratis a no firmar un nuevo contrato.

Esta idea del PSG no ha caído nada bien en el entorno del jugador francés y la relación con su club ha vuelto a tensarse y no sería la primera vez, una cuestión de principios y de dar la imagen de un club poco vendedor que podría llevar al jugador a desear con más fuerza recalar en el Madrid.

De hecho, un alto cargo de una agencia importante de representación de futbolistas ha confirmado al citado medio el malestar de los allegados de Mbappé: "Creo que la familia de Mbappé no está muy contenta con las informaciones que se están filtrando desde dentro del PSG que hacen referencia a que están dispuestos a dejarle sin jugar una temporada si no renueva su contrato".

En el PSG siguen viendo la manera de convencer a su jugador y hablan de una renovación con una cláusula liberatoria, una opción que tampoco la ve Mbappé como positiva para su futuro.

Mientras tanto, el Madrid no tiene prisa. Sabe que a Mbappé le gustaría jugar a las órdenes de su compatriota Zidane para dar un salto en su carrera y optar a otros títulos, así que seguirá con el plan fijado, que no es otro que el de esperar al año que viene para abordar su fichaje si no ha renovado.

En ese momento será más fácil, con Mbappé tensando la cuerda, que el PSG decida arrojar la toalla y preferir un buen traspaso antes de llevar al jugador a 2022 y decirle adiós con la carta de libertad.

Uno de los agentes más reconocidos en el mundo como es Ivan Le Mée vio a Mbappé en el Madrid este verano y no podrá ser por la crisis sanitaria. "Mbappé, en un contexto normal, sin este horrible virus ni el problema económico que se avecina, podríamos pensar que iba a fichar por el Madrid este verano", apuntó en 'Marca'.