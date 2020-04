El enfado de Salvio con el Wifi, la Play y el FIFA

El futbolista de Boca Junior Eduardo Salvio estuvo hablando con sus fans en las redes después de haber tenido algunos problemas con el Wifi mientras jugaba al FIFA.

El 'Toto' cargó contra el juego porque le dieron algunos partidos por perdidos y hasta mostró su enfado, que a punto estuvo de pagarlo con algún objeto cercano de su casa.

"Diez partidos y nueve ganados. El perdido fue porque me sacaron. Me quedan 20 partidos...¿está todo ok?", empezó un Salvio que mencionó a su pareja para hacer la gracia de estar mucho tiempo pegado a la Play.

"La semana pasada me sacó cinco veces. No rompí nada, estaban los nenes conmigo...", siguió el futbolista entre otros tantos tuits.