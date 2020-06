El enfado de Trippier con el Tottenham antes de ir al Atleti

Kieran Trippier aterrizó en el Atlético para aprovechar una oportunidad que el futbolista veía en su carrera. En 'Podcast_TGB', el defensa contó que se enteró que el Tottenham le estaba buscando equipo antes de marcharse.

"Escuché de gente en la que confío que el Tottenham trataba de desprenderse de mí y me ofrecieron a clubes", afirmó.

Trippier explicó que fue a hablar con Daniel Levy cuando supo del interés y la oferta del Atlético de Madrid: "Le dije que tenía la oportunidad de ir al Atlético de Madrid y le pregunté que si era parte de sus planes. No me dijo ni un sí ni un no cuando fui a su oficina. Entonces, como jugador pensé que no había problema".

"En marzo o en abril escucho a personas en las que confío que han tratado de deshacerse de mí, ofreciendome a clubes", reiteró un Trippier que acabó dando un salto al Atlético y convirtiéndose en un jugador importante en el equipo de Simeone.