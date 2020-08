El entorno de Arthur niega que negociara con la Juve a espaldas del Barça

Arthur tiene la mente puesta ya en su próximo destino. La Juventus le espera... pero el curso aún no ha terminado.

Bartomeu está tremendamente enfadado con la actitud del brasileño. "Ha faltado el respeto a sus compañeros", dijo a 'Sport'.

El presidente del Barça contó a este diario catalán que Arthur le dijo a la entidad azulgrana que tenía otra oferta mejor que la que le ofrecían los 'culés'. Entonces, decidió irse a la Juventus.

Pero 'Ara', otro medio catalán, habló con el entorno del futbolista y la versión que cuentan es muy diferente. Afirman que Arthur no se decidió a negociar con la Juventus hasta que no tuvo el permiso del FC Barcelona para hacerlo. Aseguran que la intención de Arthur era seguir en el Camp Nou y que irse a la Serie A no entraba en sus planes.