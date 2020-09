El entorno de Bravo no descarta una futura retirada en la MLS

Manuel Pellegrini confió en la veteranía de Claudio Bravo para la portería de un Betis que ha comenzado lanzado esta temporada con dos triunfos en las dos primeras jornadas. Y el arquero dejó su meta a cero en ambas.

Por ello, parece complicado pensar más allá del Villamarín, pero Julio Rodríguez, amigo del guardameta, habló de la posibilidad de jugar en la MLS en un futuro en su charla con 'Redgol'.

"No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile, no hablamos solo de Colo-Colo. Está un poco sentido con el club por algunas situaciones que ocurrieron años atrás", atajó.

Y cerró: "No puedo contestar por Claudio porque el que decide es él, pero las conversaciones que hemos tenido... tengo la sensación de que le gustaría retirarse en Europa o por ejemplo en la MLS".