"El entrenador de porteros me dijo que no saliese y pude sacar el balón"

Ocampos señaló, en declaraciones a 'Movistar', que es "hermoso ayudar" para que "los puntos se queden en casa" tras haber anotado el tanto de la victoria y, además, haber salvado el posible empate ante Dmitrovic, meta del Eibar.

Eso sí, admitió que "nunca había imaginado que jugaría de portero" tras lesionarse Vaclik y realizar una parada muy meritoria, aunque aseguró que le gusta ponerse los guantes en los entrenamientos.

"Me comentó el preparador de porteros que no saliera, me quedé ahí y los puntos se quedaron en casa por suerte. Ha sido un triunfo raro, pero había que ganar. Sufrimos y hemos sacado a los rivales directos la diferencia que queríamos", añadió el internacional albiceleste.