El equipazo que Conte no pudo construir en el Chelsea: "Lukaku y Van Dijk estuvieron cerca"

El tiempo de Antonio Conte en Londres fue un auténtico tobogán de emociones para el italiano, que empezó mal, luego ganó títulos y terminó saliendo por la puerta de atrás de un club en el que quiso echar raíces.

Conte habló de la temporada posterior a la consecución de la Premier League, en la que solo alzó la FA Cup, y aseguró que estuvo a punto de hacer un equipazo.

"Pedí dos jugadores, Romelu Lukaku y Virgil van Dijk, y estuvimos muy cerca de ficharlos después de ganar la Premier en 2017", explicó en 'The Telegraph'.

"Hablábamos cada día y dije que nos mejorarían en un 30% Tras no llegar, el Chelsea fue perdiendo su atractivo y ya no hubo oportunidad de mantenerse en lo más alto", lamentó el italiano. "Fue una pena que no consiguiéramos fichar a Romelu porque en el Inter está demostrando que tenía razón y Van Dijk también lo ha hecho en el Liverpool. La historia hubiera sido muy diferente si yo les hubiera entrenado", prosiguió el técnico del Inter.

Conte aún ve a Lukaku con mucho margen de mejora: "Se ha visto que quiere aprender y creo que soy un buen profesor. Se puede convertir en uno de los mejores delanteros del mundo".

Por otra parte, Conte recordó cómo Diego Costa pidió varias veces dejar el Chelsea durante su etapa. "Quiero jugadores que estén centrados en mi equipo y que no nos consideren un segundo plato", dijo, antes de explicar sus palabras: "Nos pidió irse al Atlético de Madrid, luego a China y, al final, otra vez al Atlético. Todos sabemos la verdad".

El entrenador 'nerazzurro' mostró su deseo de triunfar en el Inter, para lo que aún le falta tiempo. "Tengo esta temporada y otra, he empezado un proyecto y quiero continuarlo. Espero quedarme muchos años porque ahora solo estamos construyendo las bases. Lo que sí es seguro es que quiero volver a Inglaterra a entrenar", concluyó el entrenador italiano.