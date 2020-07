El equipo de Cuarta División que eliminó a Dani Alves y Juanfran con ¡18 bajas!

Los campeonatos estatales de Brasil siempre dejan sorpresas para la historia. La última tuvo lugar en Morumbi, donde Sao Paulo quedó eliminado a manos del modestísimo Mirassol después de caer por 2-3.

La escasa entidad del rival no impidió que los locales se lo tomaran en serio. Dani Alves, Juanfran y Alexandre Pato, entre otros, formaron en el once inicial, pero a Sao Paulo no le sirvió de nada.

Cayó ante un equipo de Cuarta División con 18 bajas provocadas por el COVID-19 y la crisis económica posterior, que tuvo que completar la alineación con jóvenes y que ofreció jugar a Ze Roberto, un jugador que se entrenaba con el equipo para mantener la forma tras volver a Brasil de los Emiratos Árabes Unidos.

El mediapunta fue inscrito solo para el partido e hizo dos goles que pusieron a Mirassol 0-2 arriba en Morumbi. En un minuto, del 36' al 37', Sao Paulo lo arregló: goles de Pablo y Bueno para empatar.

Sin embargo, el marcador no se movió más a pesar de la evidente diferencia de calidad entre ambos conjuntos y, en el 80', Daniel Borges aprovechó un contragolpe para hacer el 2-3 definitivo.

Sao Paulo tuvo un 72% de posesión, sacó once tiros de esquina por uno del rival, tiró ocho veces a portería y nueve fuera y, aun así, perdió.