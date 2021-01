Ronaldo arma su equipo ideal de la Libertadores 2020

Apenas estamos a pocos días del cierre de la edición 2020 de la Copa Libertadores, que ha estado marcada por la pandemia del coronavirus. El trofeo lo pelearán dos equipos brasileños: Palmeiras y Santos,.

Ronaldo Nazário, que jugó esta competición cuando estaba en Cruzeiro y Corinthians, armó para 'Football Santander' el equipo ideal de la temporada. La formación está compuesta por un 4-4-2 y hay alguna que otra sorpresa.

En la portería, Gabriel Arias (Racing). Si miramos la línea defensiva, los elegidos son Gonzalo Montiel (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Izquierdoz (Boca) y Uendel (Internacional).

En relación a la medular, los protagonistas son Salvio (Boca), Ramírez (Libertad), Nacho Fernández (River Plate y Soteldo (Santos). Arriba, Kaio Jorge (Santos) y Luiz Adriano (Palmeiras).

What are your thoughts on @Ronaldo’s team of the @Libertadores?



Which players make your XI? #Libertadores pic.twitter.com/zsrTXrcafn