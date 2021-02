El escáner al gol en Italia: los 'títulos' que reparten Lukaku, Cristiano y Muriel

La historia no perece, pero sí los tópicos. La Serie A ya huyó de ese corsé de liga rácana, aburrida y esencialmente táctica de años atrás. El fútbol evoluciona y el 'Calcio' no se queda atrás. Con la llegada de grandes estrellas en las últimas temporadas, el campeonato ha dado un salto de calidad. También de visibilidad: la Juve de Cristiano, la mano de Conte con su Inter y la dupla Lukaku-Lautaro, el regreso estelar del Milan de antaño, irrupciones de Nápoles, Lazio, Atalanta o Roma...

Lo cierto es que sobran motivos para ver a día de hoy un partido en la Liga Italiana. Curiosamente, uno de los torneos que acoge a muchos de los mejores goleadores de Europa, pero... ¿qué dicen a estas alturas de la temporada los números? Un escáner después de cerrar el curso anterior con el 'Capocannoniere' de Ciro Immobile y sus 36 dianas.

Ahora, de la mano de BeSoccer Pro, nuestra biblia estadística, analizamos al detalle varios factores del gol que se pueden resaltar hasta ahora en la Serie A en ese perfil de rematador: el que más marca, el que más lo intenta, el más efectivo y el más completo.

Cristiano Ronaldo volvió a ver portería en el último empate de la Juventus ante el Hellas Verona (1-1). El luso, después de 20 encuentros disputados del torneo doméstico, suma ya 18 tantos y se coloca en lo más alto de la tabla de artilleros en el país transalpino. Sus 36 años no suponen un obstáculo, todo lo contrario.

Cristiano es el que más marca, pero también el que más lo prueba. Una cualidad que ha arrastrado durante toda su carrera y que ahora cumple también en Italia: 42 disparos a portería -once más que Lukaku o Immobile, los siguientes en la lista-.

Por ello, el portugués no es el más certero. No es el que necesita menos para ver portería. En esa faceta luce y resalta su figura Luis Muriel, que esta temporada ha dado el salto que esperaba Gasperini en su siempre divertido Atalanta. El colombiano tiene en su casillero 14 goles después de solo 21 disparos entre los tres palos -66,6% de efectividad-. Buenos números en este sentido también de Joao Pedro, del Cagliari, que acumula once dianas después de 20 intentos al marco rival -55%-.

Cada uno destaca en un ámbito del juego ofensivo, pero... ¿cuál es el más completo hasta ahora? El hombre que reúne más cualidades de todas las mencionadas hasta ahora es Romelu Lukaku. El belga ha disputado 22 partidos en la Serie A -dos más que Cristiano- y, a falta de su duelo de esta jornada ante el Genoa, ya disfruta de 17 goles. Es el segundo máximo artillero del campeonato pero, además, uno de los que puede presumir de tener mayor tasa de acierto a la hora de definir.

El atacante del Inter de Milán ha disparado en 31 ocasiones a la portería rival en Liga, por lo que convierte el 54,84% de sus intentos que van entre los tres palos -Cristiano, por ejemplo, deja su marca en un 42% en este curso-.