El escaso botín de Braithwaite en el Barça: once partidos, cuatro titularidades y un gol

A Martin Braithwaite no han terminado de salirle las cosas como esperaba en el Barcelona. Llegó con varios meses por delante y, sin Suárez ni Dembélé, lesionados, parecía que iba a disponer de bastantes oportunidades para mostrar su calidad. Entonces, apareció la pandemia del COVID-19, el fútbol se puso en pausa y a Luis Suárez le dio tiempo a recuperarse y a disputar los últimos choques del campeonato.

Tanto el uruguayo como un redivivo Ansu Fati le quitaron el puesto en numerosos partidos, mientras que Griezmann, sin mostrar demasiado, jugó más por su mayor peso en el equipo.

Como no puede jugar en la Champions League, se da la circunstancia de que Martin Braithwaite podría haber disputado ya su último partido con la camiseta azulgrana.

El atacante tuvo 12 minutos ante el Alavés y en 'Mundo Deportivo' confirman que el Barça no cuenta con él y tratará de traspasarle como sea a otro club. La idea es recuperar la inversión, pero, si no es posible, el Barcelona intentará al menos buscar una cesión al delantero danés.

La llegada de algún fichaje y la recuperación de Dembélé y Luis Suárez, así como el asentamiento de Ansu Fati, le dejan sin sitio en la plantilla de la temporada 2020-21. Sin ser su rendimiento decepcionante, no ha logrado convencer a la parroquia azulgrana de que podía ser el delantero centro del equipo.

Si no juega más, cerrará su etapa azulgrana con once partidos jugados, cuatro titularidades (402 minutos) y solo un gol, que no celebró, y una asistencia. Muy poco para jugar rodeado de los mejores futbolistas del planeta y un rendimiento claramente inferior al ofrecido en el Leganés.