El español y 'Pichichi' que sigue jugando a pesar del coronavirus

El futbolista español Pablo Gállego ha hablado con el diario 'AS', en concreto para 'Migrandes del Balón', para contar cómo se está llevando la crisis por el coronavirus en Nicaragua.

El centrocampista pertenece a Managua y ha asegurado que él se está quedando en casa hasta que tiene que ir a entrenar o a jugar partidos.

"Yo me quedo en casa por decisión propia, pero todo sigue normal. El Gobierno ha lanzado una campaña de prevención y cada uno debe tomar sus medidas", explicó.

En cuanto a seguir disputando los partidos, los clubes creen que todavía se puede seguir jugando sin mayores problemas: "No sé si la decisión es acertada o no, pero la situación parece controlada en Nicaragua y no veo el motivo por el que tengamos que parar. Nosotros vamos a seguir con nuestra obligación y deber con el club".

Eso si, Pablo Gállego, que es el máximo goleador de la competición, admitió que tiene "miedo por su familia y por la situación que hay en España". "Espero que todo acabe cuanto antes", terminó.