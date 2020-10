El Espanyol, a Vallecas como nuevo líder

El Espanyol defiende su estrenado liderato en Vallecas, un estadio de buenos recuerdos para Raúl de Tomás, que se medirá a un Rayo que espera retomar la senda de la victoria tras perder la pasada jornada, lo mismo que el Sabadell y Albacete, los dos únicos equipos que aún no han celebrado un triunfo este curso y se enfrentan esta jornada.

El Espanyol llega a Vallecas en un inmejorable estado de forma. Es líder, aún no ha perdido esta temporada y no ha encajado ni un solo gol en cinco partidos. Enfrente tendrá a un Rayo que en Vallecas ha ganado sus dos encuentros y que, con la vuelta de sus cuatro internacionales (el portero macedonio Stole Dimitrievski, el lateral peruano Luis Advíncula y los Sub 21 españoles Fran García y Antoñín), espera acercarse al liderato de su rival, al que ahora ve a cuatro puntos.

Al acecho de la primera plaza también están Sporting de Gijón y Fuenlabrada. El Sporting perdió el liderato tras caer en el derbi asturiano con el Oviedo la pasada jornada y en esta recibirá en El Molinón a un Tenerife que cortó su mala racha de tres derrotas consecutivas con una victoria sobre el Rayo.

El Fuenlabrada, que aún no ha lamentado ninguna derrota, intentará prolongar su fortaleza como visitante en Cartagena ante el conjunto murciano, que vive tranquilamente situado en mitad de tabla.

El cuarto clasificado, el Mallorca, ya empieza a notar la mano de su nuevo técnico, Luis García Plaza, que está construyendo un equipo solido en defensa que en cinco jornadas solo ha encajado un gol. Esta jornada recibirá a un Mirandés que como visitante ya se llevó el triunfo de Tenerife y Sabadell.

La Ponferradina está completando un buen inicio de temporada y ha pasado la semana como quinto clasificado. Ahora, buscará en Santo Domingo dar la sorpresa ante un Alcorcón que, después de perder el punto sumado con el Zaragoza por alineación indebida, necesita reaccionar para no acercarse al descenso.

En esa zona baja, cerrando la clasificación sin puntos, está el Sabadell, al que le está costando adaptarse a la categoría con una plantilla que cuenta con la media de edad más alta de Segunda (28,7 años). El conjunto catalán cuenta sus cuatro partidos por derrotas y tiene muchas esperanzas depositadas en este encuentro que le mide al Albacete, penúltimo con solo un punto, ocho goles encajados y que, tras la destitución de Lucas Alcaraz, estrena técnico, Aritz López Garai.

También estrena técnico el Lugo, que destituyó a Juanfran García tras caer con el Mallorca y ahora apuesta por Mehdi Nafti para reconducir la situación. Su primera parada es el Nuevo Castalia, dónde se medirá a un Castellón que ya suma ocho puntos y encadena tres partidos sin perder. Salir del descenso es lo que también quiere el Girona, que estrenó su casillero de victorias la pasada jornada en Leganés y espera sumar su segundo triunfo ante el Oviedo, que visitará Montilivi reforzado por su triunfo en el derbi asturiano.

Las Palmas, con la importante baja por sanción del central Alex Suárez, y Almería buscarán su segunda victoria de la temporada en un duelo entre dos aspirantes al ascenso que esperan encauzar sus irregulares dinámicas para integrarse en el pelotón de cola de la zona alta, algo que también quiere lograr el Zaragoza, que ganó la pasada jornada al Albacete y en ésta recibe a un Málaga al que por el momento no le están afectando en exceso los problemas extradeportivos.

Con cuatro puntos en cuatro jornadas el Logroñés espera levantar el vuelo en casa frente a un Leganés que se encomienda a Sabin Merino, autor de tres goles hasta el momento, y que llega a la cita preocupado por el desgaste físico de sus tres internacionales, el mediapunta japonés Gaku Shibasaki, el lateral derecho venezolano Roberto Rosales y el defensa nigeriano Keneth Omeruo.