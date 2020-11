El Espanyol apaga la revolución del bravo Lugo

Mehdi Nafti no es Brad Pitt, es Tom Cruise. Aceptó una misión imposible en el RCD Stadium y, durante 45 minutos, logró que diera la sensación de que iba a superarla. El Lugo hizo un partido de dos caras que el Espanyol maduró bien para acabar ganando.

La apuesta gallega fue una presión alta asfixiante. No anuló del todo a su rival, pero sí que lo sorprendió lo suficiente como para que no combinara con la soltura que acostumbra. Los jugadores no apretaban: mordían. El problema fue que la mecha duró lo mismo que la primera parte.

Los 'pericos', ante esta bravura, se apoyaron en sus hombres de calidad. Darder, brújula del equipo, con el apoyo de David López y, sobre todo, de Melendo, se encargaban de mantener conectada la zona medular con el ataque, donde Embarba desequilibraba y Raúl de Tomás buscaba constantemente el gol.

Lo encontró el '23', eso sí, en una de las llegadas por banda de los carrileros que tanto daño acabó haciendo. Adriá Pedrosa filtró la bola en el área, Venancio -que hizo un gran trabajo e interceptó muchísimas pelotas- no pudo abortarla y le llegó a Embarba, que remató a placer en el segundo palo.

Contestó Carrillo a los dos minutos con un testarazo imponente, serio, bruto y duro a un centro teledirigido de Juanpe. El Lugo llevaba demostrando desde el inicio que no había ido a Barcelona solo a defenderse y su carta de guerra fue batir a Diego López tras tantísimo tiempo.

Pero esta actitud valiente, este tuteo al Espanyol, fue yendo a menos por el cansancio. Mehfi Nafti tuvo que ordenar un pasito atrás para la segunda parte y los catalanes lo aprovecharon haciendo fluido y líquido su esquema. Los centrales hacían de centrocampistas y los carrileros parecían extremos. Esto dejaba espacio a Darder en el plano combinativo y de ahí llegó el tanto de la victoria.

El '10' abrió hacia Embarba y este se coló en el área para ponerle a RDT un centro que este mandó a la red de cabeza. Fue un premio más que merecido para Raúl De Tomás, que hizo de capitán manteniendo alta la moral de lo suyos y que hasta apareció en el área local para colaborar en defensa.

El líder es más líder que nunca con estos tres puntos. Superó una de sus pruebas más difíciles de la temporada y se distanció del resto de la categoría en la tabla. Cayó, pero no calló, un Lugo que puede estar más que orgulloso de cómo murió su buena racha.