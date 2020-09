El Espanyol borra del mapa al Albacete

El Espanyol borró del mapa al Albacete en el RCD Stadium. No dejó ni rastro. Superioridad y una diferencia de calidad muy clara fueron los compuestos de una fórmula ganadora que, si no dio para más goles, fue por el desacierto de Raúl de Tomás. Los manchegos no hicieron un partido pésimo, pero se vieron superados.

La versatilidad fue una de las claves de la victoria. Era difícil dilucidar qué alineación troncal había esbozado Vicente Moreno, que dio libertad de movimientos a los suyos. Embarba y Dídac Vilà -este, sobre todo en la primera mitad- lo aprovechaban a las mil maravillas y hacían mucho daño.

Tanto balón servido al área desde la banda dio lugar al tempranero gol de Melendo, que aprovechó un mal despeje de Tomeu Nadal previo pase peligroso de Miguelón -por la derecha tampoco las veían venir los de Alcaraz-. Los 'pericos' estaban desatados y la inercia tras marcar hizo llegar el segundo, obra de Wu Lei, con asistencia de cabeza de David López en el área.

El Albacete no era capaz de reaccionar. Sí que se le notaba que apretaba en cuanto tenía la pelota. Manu Fuster era uno de sus efectivos más insistentes, pero Ortuño no aparecía y Zozulya tampoco corrigió la falta de pólvora cuando entró en la segunda mitad. Arroyo y Kecojevic salvaban los muebles y se erigían en los mejores.

Lo que le habría faltado al cuadro 'perico' para ampliar su renta habría sido que Raúl de Tomás hubiera estado menos fallón. Tuvo tres oportunidades que tiró por la borda y se le vio frustrado. Puado le suplió poco antes de acabar el duelo y tuvo dos incluso mucho más claras; también las erró.

Aunque no todo fue un dominio inapelable: los manchegos sí que se rebelaron en cierto tramo de la segunda parte. Vicente Moreno lo solucionó cambiando de sala de máquinas y, si bien Marc Roca estuvo bastante mejor que un Darder desacertado, valió para sofocar el incendio. De hecho, le salió tan bien la jugada que acabó firmando el 3-0 Embarba de penalti gracias a una rocambolesca mano de Isaac en el área.