El Espanyol cuenta con Wu Lei incluso en Segunda División

El Espanyol ofreció este martes una comparecencia para explicar las líneas maestras del próximo proyecto en Segunda División. Entre los presentes estuvo Mao Ye Wu, subdirector general 'perico', que deslizó la posible continuidad de Wu Lei incluso en la categoría de plata.

"Fichamos a Wu Lei principalmente por motivos deportivos aunque tenga unos beneficios comerciales, sobre todo en lo que respecta al mercado chino. Hemos notado su impacto positivo y este proyecto sigue adelante con Wu Lei como una pieza importante para la internacionalización del Espanyol", aseguró.

Durante su intervención, Mayo Ye Wu también insistió en el compromiso del presidente Chen Yansheng pese al revés del descenso: "Es total, no solo al 100%, sino al 300% porque sin ese compromiso no volvemos a Primera. Juntos es la única forma para afrontar momento difíciles".

El subdirector general también reconoció la dificultad de la situación. "En un momento delicado para esta familia, necesitamos el apoyo de la gente. Hemos hecho cosas mal y lo reconocemos. El único objetivo y la obligación de esta temporada es devolver al equipo a Primera. El presidente Chen es consciente de la situación y hace autocrítica. Está constantemente sobre la gestión e informado al 100% de lo que sucede en Barcelona", señaló.

Asimismo, valoró la marcha del vicepresidente Carlos García Pont: "Su salida no responde a ninguna razón personal. Las últimas palabras de García Pont a Chen fueron que siempre tendrá un amigo en Barcelona".

Otro nombre mencionado es el de Rubi, quien recientemente decía que era "demasiado pronto" para pensar en un regreso al Espanyol: "La marcha de Rubi sucedió hace un año y no entraremos ahora a valorar si su decisión era correcta o no. Dimos un paso para retenerlo y no fue posible".

"Pensamos que había llegado el momento de apostar por David Gallego, todos estábamos convencidos, pero no tuvimos el resultado que esperábamos", concluyó.