El Espanyol desactiva al Getafe con un esfuerzo titánico

Ya nos va quedando más claro. Todo lo que vieron nuestros ojos antes de la pandemia no vale para nada. Ha comenzado otra Liga, una miniliga, y cualquier juicio previo engaña.Ni el Getafe es esa obra maestra de Bordalás, ni el ejército de Abelardo está desahuciado. El equipo de descenso engulló al que se postula para Champions, pese a jugar 74 minutos con un hombre menos.

El empate fue un peso en la mochila de los azulones y un mal menor para los 'pericos'. Solo en los diez minutos finales, con Ángel portando la bandera a la desesperada, se notó quién tenía un hombre más. Pero ahí estuvo Diego López para echar la persiana.

Pero la sensación predominante es que fue el cuadro catalán el que estuvo más cerca de la gloria. El miedo a bajar le impulsó; la presión por estar en Europa mermó a los madrileños.

Hubo dos partes antes y después de ese minuto 16, cuando Bernardo puso la mano en el rostro de Damián Suárez y el colegiado lo entendió como agresión, pero en ambos fue mejor el Espanyol. No solo no sufrió el cuadro de Abelardo, sino que encima fue acumulando las mejores ocasiones.

No en vano, David Soria acabó como el mejor del Getafe y del partido. En el poco tiempo del once contra once, evitó el gol de cabeza David López. Y luego nunca dejó de vivir angustiado.

Porque el equipo de Abelardo, muy concienciado y tácticamente bien retrepado, no echó de menos a Raúl de Tomás. Encontró a un Calleri soberbio, metido en mil peleas y forzando faltas que dieron oxígenos y yardas. Además, al argentino le sobró gasolina para llevar continuamente peligro.

Sin embargo, la película podría haber cambiado sensiblemente cuando Embarba se plantó solo ante Soria tras un jugadón. Lastimosamente para él, disparó al muñeco. Y hablamos un muñeco de 1.92 metros y 83 kilos.

El Espanyol nunca jugó para aguantar el empate, sino para sobrevivir en Primera. Esa intachable actitud le convirtió en impenetrable. El Getafe, incapaz, bloqueado, acabó invocando la magia de Ángel. El canario volvió como siempre, bullicioso y encargado de sembrar minas en el área. Tuvo sus ocasiones y en el pimpampum contra Diego López de los minutos finales casi regresa con su habilidad de siempre.

Pero en el minuto 92 el meta espanyolista, que había vuelto tras su sanción, le frustró en el cabezazo y le sobraron fe y reflejos para luego dejar sin hueco a Cucurella. Para afianzar un puntazo que mantiene a su equipo al alza. Al Getafe, después del andén de Los Cármenes, se le escapó otro tren a la Champions. Y ya no va quedando tiempo para rectificar.