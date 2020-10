El Espanyol empieza a sacar nota en defensa

El Espanyol se está perfilando como uno de los claros dominadores de Segunda División, tras descender el curso pasado, y no solo por su calidad individual en la parcela ofensiva, sino también por seguridad defensiva, una de sus principales asignaturas pendientes hasta ahora.

En las tres primeras jornadas de la competición en la categoría de plata, el cuadro del entrenador Vicente Moreno no ha encajado ningún gol. Albacete, Mallorca y Oviedo no han podido sorprender a Diego López, que fue especialmente protagonista en el último choque de los blanquiazules.

Este escenario era radicalmente distinto la temporada anterior. En el año de su descenso, el Espanyol se presentaba como un bloque frágil en tareas defensivas. De hecho, acabó la campaña como el tercer equipo más goleado de la categoría con 58 dianas en contra, solo por detrás de Mallorca (65) y Alavés (59).

El técnico ha insistido especialmente en la importancia de no ceder goles al contrario. Si no se puede ganar, es clave sumar y para ello es esencial mantener la portería a cero. El Espanyol, más allá del último encuentro frente al Oviedo, no sufrió especialmente en tareas defensivas: controla el ritmo y el balón.

En la campaña 2019-20, en LaLiga, el cuadro blanquiazul únicamente pudo dejar su marcador en contra inmaculado en seis ocasiones. Al verse por detrás en el luminoso, el juego se precipitaba y era complicado ver la mejor versión del equipo. En la 2020-21, el guión es radicalmente distinto.

La composición de la defensa en la plantilla de Vicente Moreno, de todos modos, puede cambiar de aquí al cierre de mercado. Futbolistas como el uruguayo Leandro Cabrera suenan para dejar el equipo desde hace meses. El Benfica portugués anda tras él. David López, mediocentro defensivo, también podría salir en este mercado.

Por otra parte, la continuidad de Diego López bajo palos también ha permitido a la entidad seguir contando con un portero de garantías. El guardameta gallego, ex del Villarreal, Milan y Real Madrid, pudo salir este verano, pero decidió quedarse. El cuerpo técnico está encantado con su compromiso y su rendimiento.

Este domingo, el Espanyol tiene, sobre el papel, opciones de seguir manteniendo sus buenos resultados en defensa. El equipo 'periquito' visita al Sabadell, que únicamente ha marcado una diana en la presente temporada. En cualquier caso, el vestuario blanquiazul no se confía: sabe que Segunda es una categoría compleja.