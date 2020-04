"El Espanyol nos dio una bici y una cinta para correr"

El lateral derecho Javi López atendió a 'Mundo Deportivo' para explicar algunas cosas de su día a día sobre su aislamiento particular. El futbolista entrena como dos horas todos los días.

"Cada día me despierto muy temprano, quizá por la incertidumbre y por la situación actual. El Espanyol nos ha proporcionado a los que no teníamos una bicicleta estática y una cinta para correr para así poder cumplir todos con la rutina de entrenamiento. Más o menos estamos dos horas entrenando para no perder la forma", afirmó.

Sobre sus hijas, Javi López no para de entrenarse y disfrutar de ellas. "La niñas son unas campeonas. La mayor es impresionante como aplaude a los sanitarios y cada día salimos al balcón Un día, la mayor soltó un 'virus, vete ya".

En cuanto a volver a la normalidad, Javi López prefiere centrarse en superar la pandemia al 100%. "Todos tenemos ganas de que como sociedad superemos esta crisis. Tenemos que estar al 100% seguros de haberlo superado antes de volver. En China decían que la competición volvería en mayo, pero veremos a vcer lo que pasa", acabó.