El Espanyol pregunta por la cesión del 'Toro' Fernández

El Espanyol ya peina el mercado para formar la plantilla con la que intentar el regreso a Primera División. Aunque todavía no se ha cerrado la incorporación de Vicente Moreno para el banquillo, la dirección deportiva 'perica' no deja de moverse para no perder tiempo.

Según apunta el portal 'pericosonline' y se hacen eco 'Mundo Deportivo' y el 'Faro de Vigo', uno de los futbolistas que interesan al Espanyol es el 'Toro' Fernández, delantero del Celta.

Aparentemente, el club barcelonés habría preguntado al club vigués por la situación del delantero. El Espanyol querría firmarlo en calidad de cedido.

Gabriel 'Toro' Fernández firmó el pasado verano por el Celta procedente de Peñarol. Esta campaña ha disputado 22 partidos en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.