El Espanyol se pierde en Tenerife

El Espanyol se pierde en la isla. Dominó, sobre todo en la segunda mitad, su duelo ante el Tenerife, pero se quedó con las ganas de llevarse los puntos. Defendió bien el conjunto local, que se apoyó en una zaga rocosa y en un Ortolà que respondió cuando tuvo que hacerlo.

En el ataque catalán, Raúl de Tomás, Puado y Embarba aunaban el protagonismo. El '11', más acertado que el '9', se encargaba de recibir y canalizar pelotas hacia la portería rival. El '23' aparecía mayormente por la banda derecha, aunque también se personó por la izquierda, colgando balones de calidad.

Atrás, Lluis López era de los mejores a pesar de su precoz tarjeta amarilla. Miguelón, que entró por Óscar Gil porque un balonazo a la cara le dejó fuera de juego, estuvo a la altura. Quien más sufrió fue Kakabadze, que, en el primer acto, tuvo que soportar que Nono no parara de colarse por su banda. Más tarde, desapareció.

En el Tenerife, faltó que Fran Sol estuviera más presente. Quien más ataques volcaba era Shashoua, que puso a prueba en alguna que otra ocasión a Diego López. El meta estuvo notable y, de hecho, hizo un paradón a los tres minutos del inicio ante un disparo de Aitor Sanz.

Se echó de menos en el Espanyol más fluidez en la sala de máquinas. Es la mejor arma de Vicente Moreno y tuvo que darle alternativas por la acumulación de partidos. Sergi Darder, que entró en la segunda mitad, no logró engrasarla y Fran Mérida y David López no estaban tan inspirados -esto no quiere decir que jugaran mal- como de costumbre.

El punto le sabe mejor en términos generales a los de Fran Fernández, que fueron más bien a remolque durante la mayor parte del enfrentamiento. A los 'pericos' no les vale con empatar en sus aspiraciones a largo plazo, aunque, de momento, se mantienen como líderes.