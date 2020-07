El Espanyol tacha el nombre de Marcelino

El Espanyol busca un inquilino en el banquillo que le lleve de vuelta a Primera División. Uno de los nombres sondeados fue el de Marcelino García Toral, descartado por las exigencias que pedía.

Informó 'AS' de que el Espanyol ha tachado el nombre del ex técnico del Valencia. Marcelino habría pedido plenos poderes en la confección de la primera plantilla, algo que no podían asumir.

A ello se le une el hecho de que las pretensiones económicas del último ganador de la Copa del Rey eran más altas de lo que se puede permitir el club 'perico'.

Sin embargo, desde el entorno de Marcelino niegan que se hayan producido ese contacto, a la vez que alegan que el deseo de Marcelino es entrar en otros proyectos, no el del Espanyol.

De esta forma, el nombre favorito para ocupar el banquillo en el que ahora está Rufete es Vicente Moreno. El todavía técnico del Mallorca dejaría el club bermellón para ir al 'perico'.